Демократы скептически настроены в отношении того, что Трамп решит наказать Путина, несмотря на его разочарование

Дональд Трамп (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Сенат США собирается уйти на летние каникулы, не приняв законопроект о введении санкций против России. Это дает президенту США Дональду Трампу исключительное право самостоятельно принимать это решение, передает The Hill.

Отмечается, что сенаторские "ястребы" по украинскому вопросу хотели, чтобы их законопроект был принят до летних каникул, которые продлятся месяц. Однако решение так и не было принято ими, но может быть принято Трампом.

"Я думаю, он будет очень осторожен в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован в Путине, и я думаю, что теперь он начинает понимать, что многие из нас были правы", – сказал сенатор Майк Раундс на вопрос The Hill.

Демократы скептически относятся к тому, что Трамп может "наказать" Путина, несмотря на его Растущее разочарование российским диктатором.

Председатель комитета Сената по международным отношениям Джеймс Риш сообщил The Hill, что решение о том, какие именно санкции будут введены против России, еще в процессе разработки. А соавтор законопроекта о санкциях Ричард Блюменталь заявил, что будет считать победой, если Трамп введет хотя бы пятую часть того, что предлагает Сенат.

"В нашем законопроекте мы предлагаем 500 процентов. Если это 250 процентов, я бы с этим смирился. Даже если это 100 процентов, возможно. Но вам следует ввести жесточайшие санкции, которые не позволят им подпитывать военную машину России", – сказал он.