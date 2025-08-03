The Hill: Сенат США йде на канікули, не ухваливши санкції щодо Росії – рішення за Трампом

Дональд Трамп (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Сенат США збирається піти на літні канікули, не ухваливши законопроєкт про введення санкцій проти Росії. Це дає президенту США Дональду Трампу виключне право самостійно ухвалювати це рішення, передає The Hill.

Зазначається, що сенаторські "яструби" з українського питання хотіли, щоб їхній законопроєкт ухвалили до літніх канікул, які триватимуть місяць. Однак рішення так і не було ухвалено ними, але може бути ухвалено Трампом.

"Я думаю, він буде дуже обережний у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований Путіним, і я думаю, що тепер він починає розуміти, що багато хто з нас мав рацію", – сказав сенатор Майк Раундс на запитання The Hill.

Демократи скептично ставляться до того, що Трамп може "покарати" Путіна, попри його розчарування російським диктатором, що зростає.

Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джеймс Ріш повідомив The Hill, що рішення про те, які саме санкції будуть введені проти Росії, ще в процесі розробки. А співавтор законопроєкту про санкції Річард Блюменталь заявив, що вважатиме перемогою, якщо Трамп запровадить хоча б п'яту частину того, що пропонує Сенат.

"У нашому законопроєкті ми пропонуємо 500 відсотків. Якщо це 250 відсотків, я б із цим змирився. Навіть якщо це 100 відсотків, можливо. Але вам слід ввести найжорстокіші санкції, які не дозволять їм підживлювати військову машину Росії", – сказав він.