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The National Interest: Победа Зеленского - из-за "пятой колонны"

The National Interest: Победа Зеленского - из-за "пятой колонны" - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.08.2019, 08:48

Помимо этого, еще один фактор победы Зеленского на выборах - коррумпированная политическая система Украины, пишет аналитическое издание США

Усиление пятой колонны, как называет это пятый президент Петр Порошенко, и стремление к нормализации отношений с Россией - основные причины популярности и уверенной победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Об этом в статье "Отравит ли коррупция нового президента Украины?" пишет политический обозреватель The National Interest Илай Кауль.

Он ссылается на мнение американского политолога Николаса Петро - профессора в Университете Род-Айленда, который выполнял обязанности спецпомощника Госдепартамента США по вопросам политики в отношении Советского Союза при президенте Джордже Буше-старшем.

Тот задается вопросом, сможет ли Зеленский "избежать ловушки национализма, отчуждающего по крайней мере половину страны", и говорит, что Зеленский пользуется такой поддержкой со стороны простых украинцев, потому что "у них есть ощущение, что он - тот, кто может решить проблемы с коррупцией, неэффективностью и властью олигархии".

В материале речь идет о том, что Порошенко ранее также выбрали за обещание закончить войну на востоке, но с той поры военный конфликт заморожен, а "явные экономические проблемы" на свободной территории Украины "не показали никаких признаков улучшения".

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Советское наследие в Украине породило те же системные патологии, что и в России и других бывших советских республиках, и негатив украинцев, отмечает Кауль, направлен якобы против российского правительства, а не против россиян в целом, которых многие в Украине "считают жертвами диктаторского режима, а не соучастниками".

Обозреватель считает, что советское наследние остается основным фактором формирования идентичности или ее отсутствия у украинцев рабочего класса, которые подвержены разделению на основе конкурирующих олигархических интересов.

Автор подчеркивает: те, кто получают власть в Украине, сталкиваются с нестабильной геополитической ситуацией, в которой связи с Западом предоставляют наиболее выгодные возможности.

"Убедить население востока в том, что такие связи не будут изолировать или дискриминировать его - одна трудная задача. Убедить националистов в том, что люди на востоке не являются их врагами, - другая. Но преодоление коррупции станет самой сложной задачей для Украины в ближайшее десятилетие", - отметил Кауль.

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Если не будут проведены радикальные реформы, которые полностью изменят государственную бюрократическую систему, одной только критики от Зеленского на собраниях и угроз люстрацией будет недостаточно для решения накопившихся проблем. По мнению автора, среди прочего нужна ликвидация или объединение избыточных ведомств, прояснение их задач и распределение жесткой ответственности за выполнение задач.

"Это будет крайне сложно для новой администрации и, вероятно, вынудит Зеленского вступать в партнерские отношения с политическими деятелями старой гвардии", - отметил Кауль.

Журналист пишет, что уже через несколько недель после прихода Зеленского к власти "связи с олигархами и продолжение коррупционных действий ослабили идею о том, что в этот раз все будет иначе".

"К сожалению, вероятнее всего, что соблазн коррупционной практики останется сильным, и, наверное, это будет лишь вопрос времени, когда новые "политические аутсайдеры" пойдут в ту же коррупционную практику, что и их предшественники", - резюмировал обозреватель.

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