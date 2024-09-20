The Times: США и Британия могут предоставить Украине непубличное разрешение на удары по РФ

Разрешение на удары по РФ может быть объявлено уже на следующей неделе.

Storm Shadow (Фото с сайта производителя)

США и Великобритания могут дать Украине непубличное разрешение на удары вглубь России дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет британская газета The Times.

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Журналисты отмечают, что британские и американские представители долго обсуждали возможность разрешения на удары ракетами Storm Shadow. Ожидалось, что решение будет объявлено во время совместного визита министров иностранных дел обеих стран – Энтони Блинкена и Дэвида Лемми – в Киев на прошлой неделе.

Стороны подготовили два варианта итоговых заявлений, и по некоторым нерешенным вопросам был объявлен тот, который касался дальнейших дискуссий о разрешении на дальнобойные удары Украины.

Согласно информации The Times, США воздерживаются от одобрения разрешения, пока не получат план победы, который президент Владимир Зеленский планирует представить американскому коллеге Джо Байдену во время встречи на следующей неделе.

В то же время британская сторона стремится создать впечатление, что это решение поддерживается большим количеством союзников в НАТО, для чего организовала встречу министров иностранных дел США, Британии, Франции, Германии и Италии в Париже.

Однако один из собеседников газеты отметил, что США больше интересуют вопросы "наследия" Байдена и они стремятся ускорить принятие решения.

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