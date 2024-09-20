The Times: США та Британія можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари по РФ

Дозвіл на удари по РФ може бути оголошений вже наступного тижня

Storm Shadow (Фото з сайту виробника)

США та Велика Британія нібито можуть надати Україні непублічний дозвіл на удари вглиб Росії далекобійними крилатими ракетами Storm Shadow. Про це пише британська газета The Times.

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Журналісти зазначають, що британські та американські представники тривалий час обговорювали можливість дозволу на удари ракетами Storm Shadow. Очікувалося, що рішення буде оголошено під час спільного візиту міністрів закордонних справ обох країн – Ентоні Блінкена та Девіда Леммі – до Києва минулого тижня.

Сторони підготували два варіанти підсумкових заяв, і через деякі нерозв’язані питання було оголошено той, що стосувався подальших дискусій про дозвіл на далекобійні удари України.

Згідно з інформацією The Times, США утримуються від схвалення дозволу, поки не отримають "план перемоги", який президент Володимир Зеленський планує представити американському колезі Джо Байдену під час зустрічі наступного тижня.

Водночас британська сторона прагне створити враження, що це рішення підтримується більшою кількістю союзників у НАТО, для чого організувала зустріч міністрів закордонних справ США, Британії, Франції, Німеччини та Італії в Парижі.

Проте один зі співрозмовників газети зазначив, що США більше цікавлять питання "спадщини" Байдена і вони прагнуть прискорити ухвалення рішення.

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