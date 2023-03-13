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Тихановская: Беларусь полностью оккупирована РФ, Лукашенко выполняет все приказы Путина

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13.03.2023, 11:29
Тихановская: Беларусь полностью оккупирована РФ, Лукашенко выполняет все приказы Путина - Фото
Светлана Тихановская (Фото: Светлана Тихановская/Facebook)

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь оккупирована Россией в военном, экономическом и информационном плане. Об этом она сообщила в интервью немецкому каналу Deutschlandfunk, цитирует ее Zeit.

По ее словам, диктатор РБ Александр Лукашенко является пособником России, который выполняет все приказы Владимира Путина.

Она отметила, что атаки на Украину со стороны Беларуси были бы невозможны без одобрения Лукашенко, который продает независимость своей страны. 

"Мы видим российскую оккупацию не только в военном отношении, но и в СМИ, в экономической сфере они оккупируют Беларусь. Единственное, что сегодня еще контролирует Лукашенко внутри Беларуси — это репрессии", — сказала Тихановская.

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин беларусь александр лукашенко Светлана Тихановская
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