Тихановская: Беларусь полностью оккупирована РФ, Лукашенко выполняет все приказы Путина

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь оккупирована Россией в военном, экономическом и информационном плане. Об этом она сообщила в интервью немецкому каналу Deutschlandfunk, цитирует ее Zeit.

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По ее словам, диктатор РБ Александр Лукашенко является пособником России, который выполняет все приказы Владимира Путина.

Она отметила, что атаки на Украину со стороны Беларуси были бы невозможны без одобрения Лукашенко, который продает независимость своей страны.

"Мы видим российскую оккупацию не только в военном отношении, но и в СМИ, в экономической сфере они оккупируют Беларусь. Единственное, что сегодня еще контролирует Лукашенко внутри Беларуси — это репрессии", — сказала Тихановская.

23 февраля 2023 года Лукашенко заявил, что беларуская сторона не видит концентрации войск для нападения на Беларусь ни в Украине, ни в Польше, ни в Литве.

7 марта Лукашенко назвал президента Владимира Зеленского "гнидой" и заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб, а также его пособников", которые якобы причастны к атаке на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи.

Военно-политическое руководство России планирует проведение в ближайшее время масштабной провокации на границе Украины и Беларуси.

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Дмитро Гриниченко

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