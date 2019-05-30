Тимошенко за формирование временного правительства

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко считает, что украинский парламент обязан отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом она сообщила журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

По мнению Тимошенко, Гройсман на своей должности делает "антинародные шаги".

"Парламент не просто обязан удовлетворить это заявление, но и обязан отправить в отставку это правительство. И потом сформировать временное правительство, которое уже может работать в контексте тех стратегий, которые ожидали люди от президентских выборов", - сказала Тимошенко.

Политик считает, что это будет "верный путь, которым нужно двигаться".

27 мая спикер Рады Андрей Парубий анонсировал, что вопрос отставки правительства будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг, 30 мая.

Гройсман ранее заявил, что в случае, если парламент удовлетворит его заявление об отставке, он продолжит работать на своей должности до формирования нового правительства. 20 мая он подал в отставку.

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