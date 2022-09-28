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Запорожская область. 0,5% людей в оккупации "голосовали" на "референдуме" – мэр Мелитополя

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 13:59
Запорожская область. 0,5% людей в оккупации
Иван Федоров (скриншот с видео)

Только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме оккупантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Он поблагодарил мелитопольцев за несокрушимую позицию.

"Ни одно цивилизованное государство не признает ни проведение, ни результаты фейкового "голосования". Украинское правительство продолжит выплачивать жителям временно оккупированных территорий пенсии, зарплаты бюджетникам и обеспечивать все социальные гарантии", – написал Федоров.

  • На временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права.
  • Европейский Союз также осуждает проведение Россией незаконных "референдумов".
Вадим Ребрина
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Запорожье псевдореферендум Иван Федоров
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