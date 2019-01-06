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06.01.2019, 22:30

Томос прибыл в Украину. Завтра его смогут увидеть все желающие

Томос прибыл в Украину. Завтра его смогут увидеть все желающие - Фото
Фото: EPA

С завтрашнего дня в трапезном храме Святой Софии все желающие смогут увидеть томос об автокефалии ПЦУ

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Томос об автокефалии ПЦУ уже прибыл в Украину. Об этом сообщили в эфире Прямого канала.

"Сейчас он направляется кортежем в Софию Киевскую, а завтра будет представлен всему народу", - сообщила журналист Маргарита Стецюк.

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Отмечается также, что уже с завтрашнего дня с 8:00 до 18:00 томос в Софии смогут увидеть все желающие. 

Сегодня, 6 января, официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.

Что происходит на Фанаре и как на это историческое событие реагируют в Украине и мире - в хронике LIGA.net.

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Теги: томос, автокефалия, софия киевская, пцу
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