Томос прибыл в Украину. Завтра его смогут увидеть все желающие

Фото: EPA

Томос об автокефалии ПЦУ уже прибыл в Украину. Об этом сообщили в эфире Прямого канала.

"Сейчас он направляется кортежем в Софию Киевскую, а завтра будет представлен всему народу", - сообщила журналист Маргарита Стецюк.

Реклама

Отмечается также, что уже с завтрашнего дня с 8:00 до 18:00 томос в Софии смогут увидеть все желающие.

Сегодня, 6 января, официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.