Топ-10 по дальности поражений военных объектов в России за последние полгода – инфографика

В СтратКоме ВСУ отметили, что разрешение Запада на использование его вооружения по территории РФ способствовало бы скорейшему завершению войны

Санкт-Петербург (Иллюстративное фото – flickr.com)

СтратКом ВСУ опубликовал карту с 10 рекордными по дальности ударами по России. Это инфографика поражений военных объектов за шесть месяцев 2024 года – на ней атаки по Санкт-Петербургу, Сызрани, Орску, Новокуйбышевску и другим городам РФ.

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Место запуска и расстояние до объектов указано условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне.

При этом в СтратКоме подчеркнули, что десятки глубинных ударов происходят системно на протяжении более полугода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".

Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Однако разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности защиты Украины и ускорит завершение российско-украинской войны, добавили в СтратКоме.

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