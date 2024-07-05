Топ-10 по дальности поражений военных объектов в России за последние полгода – инфографика
СтратКом ВСУ опубликовал карту с 10 рекордными по дальности ударами по России. Это инфографика поражений военных объектов за шесть месяцев 2024 года – на ней атаки по Санкт-Петербургу, Сызрани, Орску, Новокуйбышевску и другим городам РФ.
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Место запуска и расстояние до объектов указано условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне.
При этом в СтратКоме подчеркнули, что десятки глубинных ударов происходят системно на протяжении более полугода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".
Постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Однако разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности защиты Украины и ускорит завершение российско-украинской войны, добавили в СтратКоме.
- На фоне усиленного российского наступления на Харьковском направлении все большее количество стран стали отменять запреты бить своим оружием по РФ.
- США не разрешили Украине бить предоставленным ими оружием глубже, чем на около 322 км, по Москве или Кремлю. Однако Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.
- 18 июня Зеленский заявил, что уничтожение оружия и позиций РФ вблизи границы действительно срабатывает – и "именно так, как надо".
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