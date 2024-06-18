Зеленский: Уничтожение вблизи границы позиций и пусковых установок России срабатывает
Уничтожение российского оружия вблизи границы действительно срабатывает – и именно так, как надо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Глава государства поблагодарил украинских воинов, которые "смогли перевернуть эту страницу войны – страницу, которую Путин очень хотел посвятить своему наступлению и которая стала для России очередной ошибкой".
Вероятно, имея в виду разрешения западных стран бить их оружием по РФ, Зеленский заявил, что решительность мира открывает новые перспективы восстановления украинской безопасности.
"Среди прочего это касается безопасности Харькова. Уничтожение вблизи границы нашими силами, нашими воинами позиций и пусковых установок российских террористов действительно имеет значение. Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали", – сказал он.
- На фоне усиленного российского наступления на Харьковском направлении все большее число стран стали отменять запреты бить своим оружием по РФ.
- США не разрешили Украине бить предоставленным ими оружием глубже, чем на около 322 км, по Москве или Кремлю. Однако Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.
- 12 июня Буданов заявил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и разрешение бить по России точно облегчит ситуацию на фронте, но "не меньше, не больше".
Читайте также: Секретарь СНБО озвучил задачу Украины в войне: Остановить россиян на фронте и бить по России