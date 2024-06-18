Зеленский: Уничтожение вблизи границы позиций и пусковых установок России срабатывает

Россия активно наступает на Харьковском направлении с 10 мая – с тех пор ряд стран отменил запрет бить своим оружием по РФ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Уничтожение российского оружия вблизи границы действительно срабатывает – и именно так, как надо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Глава государства поблагодарил украинских воинов, которые "смогли перевернуть эту страницу войны – страницу, которую Путин очень хотел посвятить своему наступлению и которая стала для России очередной ошибкой".

Вероятно, имея в виду разрешения западных стран бить их оружием по РФ, Зеленский заявил, что решительность мира открывает новые перспективы восстановления украинской безопасности.

"Среди прочего это касается безопасности Харькова. Уничтожение вблизи границы нашими силами, нашими воинами позиций и пусковых установок российских террористов действительно имеет значение. Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали", – сказал он.

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