Зеленський: Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок Росії спрацьовує

Росія активно наступає на Харківському напрямку з 10 травня – відтоді низка країн скасувала заборону бити своєю зброєю по РФ

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Знищення російської зброї поблизу кордону справді спрацьовує – і саме так, як треба. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Глава держави подякував українським воїнам, які "змогли перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою".

Певно, маючи на увазі дозволи західних країн бити їхньою зброєю по РФ, Зеленський заявив, що рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення української безпеки.

"Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували", – сказав він.

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