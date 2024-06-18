Зеленський: Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок Росії спрацьовує
Знищення російської зброї поблизу кордону справді спрацьовує – і саме так, як треба. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
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Глава держави подякував українським воїнам, які "змогли перегорнути цю сторінку війни – сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою".
Певно, маючи на увазі дозволи західних країн бити їхньою зброєю по РФ, Зеленський заявив, що рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення української безпеки.
"Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували", – сказав він.
- На тлі посиленого російського наступу на Харківському напрямку все більше країн почали скасовувати заборони бити своєю зброєю по РФ.
- США не дозволили Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на близько 322 км, по Москві або Кремлю. Однак Білий дім не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл, але це залежатиме від ситуації на полі бою.
- 12 червня Буданов заявив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, і дозвіл бити по Росії точно полегшить ситуацію на фронті, але "не менше, не більше".
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