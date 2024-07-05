Топ-10 за дальністю уражень військових об'єктів у Росії за останні пів року – інфографіка
СтратКом ЗСУ опублікував мапу з 10 рекордними за дальністю ударами по Росії. Це інфографіка уражень військових об'єктів за шість місяців 2024 року – на ній атаки по Санкт-Петербургу, Сизрані, Орську, Новокуйбишевську та інших містах РФ.
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Місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно. СтратКом ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни.
Водночас у СтратКомі наголосили, що десятки глибинних ударів відбуваються системно протягом більш ніж пів року із застосуванням української зброї. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".
Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Однак дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості із захисту України та прискорить завершення російсько-української війни, додали у СтратКомі.
- На тлі посиленого російського наступу на Харківському напрямку все більше країн почали скасовувати заборони бити своєю зброєю по РФ.
- США не дозволили Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на близько 322 км, по Москві або Кремлю. Однак Білий дім не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл, але це залежатиме від ситуації на полі бою.
- 18 червня Зеленський заявив, що знищення зброї і позицій РФ поблизу кордону справді спрацьовує – і "саме так, як треба".
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