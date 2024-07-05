Топ-10 за дальністю уражень військових об'єктів у Росії за останні пів року – інфографіка

У СтратКомі ЗСУ наголосили, що дозвіл Заходу на використання його озброєння по території РФ сприяв би швидшому завершенню війни

Санкт-Петербург (Ілюстративне фото - flickr.com)

СтратКом ЗСУ опублікував мапу з 10 рекордними за дальністю ударами по Росії. Це інфографіка уражень військових об'єктів за шість місяців 2024 року – на ній атаки по Санкт-Петербургу, Сизрані, Орську, Новокуйбишевську та інших містах РФ.

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Місце запуску та відстань до об'єктів вказані умовно. СтратКом ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме Сили оборони, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни.

Водночас у СтратКомі наголосили, що десятки глибинних ударів відбуваються системно протягом більш ніж пів року із застосуванням української зброї. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-які додаткові уявні "червоні лінії".

Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу, Сили оборони постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Однак дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості із захисту України та прискорить завершення російсько-української війни, додали у СтратКомі.

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