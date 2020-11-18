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Топ-полицейского, семейный клуб которого работал в карантин, уволили – Bihus.Info

18.11.2020, 14:59
Топ-полицейского, семейный клуб которого работал в карантин, уволили – Bihus.Info - Фото
Иван Наумов (скриншот видео YouTube, автор - Михайло Чорнопиский)

Ранее журналисты сообщали, что сын главы департамента управления имуществом Нацпола открыл загородный комплекс под Киевом

Руководителя департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова, которого связывают с семейным загородным комплексом NAVY уволили. Ранее журналисты сообщали, что заведение работало в "карантин выходного дня". Об этом пишет Bihus.Info со ссылкой на замдиректора департамента МВД Ярослава Тракало.

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Национальная полиция уже проводит служебную проверку по опубликованной о Наумове информации. 

Отмечается, что в августе этого года Bihus.Info выяснили, что сын Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Бизнес-проект, по словам отца Наумова-младшего, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал, сообщает источник.

Ранее Bihus.Info сообщали, что Наумов ездит на работу на Chrysler и Volkswagen Touareg.

По информации журналистов, на его тещу был записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас возведен комплекс NAVY, а также участок, на которой возводился 5-этажный дом.

Станислав Стороженко
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