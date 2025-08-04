Трамп заявил, что атомные подлодки "там, где и должны быть". Ермак говорит – это сработало
Американские атомные подводные лодки уже развернуты в сторону России. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Нью-Джерси, передает ABC News.
"Я уже выступил с заявлением, и ответ таков: они находятся в регионе, да, там, где им и положено быть", – сказал он.
О своем решении разместить две атомные подлодки "ближе к России" Трамп сообщил 1 августа после очередных угроз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал действия США и отметил, что "мир через силу" работает.
"Стоило появиться американским атомным подлодкам, сразу умолк один российский алкоголик, обещавший ядерную войну в своем Х. Россия понимает только силу", – написал он.
- 31 июля Медведев прибег к ядерным угрозам, "посоветовав" президенту США вспомнить любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна "мертвая рука".
- 1 августа Трамп сообщил, что отдал приказ на размещение двух атомных субмарин в соответствующих регионах в ответ на угрозы российского чиновника. Позже в тот же день он заявил, что подлодки "стали ближе" к России.
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