Трамп заявил, что атомные подлодки "там, где и должны быть". Ермак говорит – это сработало

По словам главы ОП, концепция "мира через силу" работает, ведь угрозы от России прекратились

Атомная подлодка США (Фото: EPA/YONHAP)

Американские атомные подводные лодки уже развернуты в сторону России. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Нью-Джерси, передает ABC News.

"Я уже выступил с заявлением, и ответ таков: они находятся в регионе, да, там, где им и положено быть", – сказал он.

О своем решении разместить две атомные подлодки "ближе к России" Трамп сообщил 1 августа после очередных угроз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал действия США и отметил, что "мир через силу" работает.

"Стоило появиться американским атомным подлодкам, сразу умолк один российский алкоголик, обещавший ядерную войну в своем Х. Россия понимает только силу", – написал он.