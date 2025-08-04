Трамп заявив, що атомні підводні човни "там, де й мають бути". Єрмак каже – це спрацювало

За словами глави ОП, концепція "миру через силу" працює, адже загрози від Росії припинилися

Атомний підводний човен США (Фото: EPA/YONHAP)

Американські атомні підводні човни вже розгорнуті в бік Росії. Це підтвердив президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами в Нью-Джерсі, передає ABC News.

"Я вже виступив із заявою, і відповідь така: вони є у регіоні, так, там, де їм і належить бути", – сказав він.

Про своє рішення розмістити два атомні підводні човни "ближче до Росії" Трамп повідомив 1 серпня після чергових погроз заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував дії США і зазначив, що "мир через силу" працює.

"Тільки-но з'явилися американські атомні підводні човни, одразу замовк один російський алкоголік, який обіцяв ядерну війну у своєму Х. Росія розуміє тільки силу", – написав він.