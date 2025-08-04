Трамп заявив, що атомні підводні човни "там, де й мають бути". Єрмак каже – це спрацювало
Американські атомні підводні човни вже розгорнуті в бік Росії. Це підтвердив президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами в Нью-Джерсі, передає ABC News.
"Я вже виступив із заявою, і відповідь така: вони є у регіоні, так, там, де їм і належить бути", – сказав він.
Про своє рішення розмістити два атомні підводні човни "ближче до Росії" Трамп повідомив 1 серпня після чергових погроз заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував дії США і зазначив, що "мир через силу" працює.
"Тільки-но з'явилися американські атомні підводні човни, одразу замовк один російський алкоголік, який обіцяв ядерну війну у своєму Х. Росія розуміє тільки силу", – написав він.
- 31 липня Медведєв вдався до ядерних погроз, "порадивши" президенту США згадати улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, якою небезпечною може бути "мертва рука".
- 1 серпня Трамп повідомив, що віддав наказ на розміщення двох атомних субмарин у відповідних регіонах у відповідь на погрози російського чиновника. Пізніше того дня він заявив, що підводні човни "стали ближчими" до Росії.
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