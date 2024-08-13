Трамп дал интервью Маску: вспомнил, что советовал Путину не вторгаться в Украину

Кандидат в президенты утверждает, что "очень хорошо ладил" с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о своей беседе с российским диктатором Владимиром Путиным , во время которой, по его словам, он советовал отказаться от планов вторжения в Украину. Об этом он рассказал в интервью американскому владельцу соцсети Х Илону Маску.

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Трамп заявил, что якобы он был американским лидером – Россия не стала бы начинать широкомасштабную военную войну против Украины. Он обвинил действующего президента США Джо Байдена в полномасштабном вторжении.

Кандидат в президенты утверждает, что "очень хорошо ладил" с Путиным, и российский диктатор вроде бы его уважал.

"Мы бы говорили об Украине – это было для него важно, как зрачок глаза. Но я ему сказал – не делай этого", – заявил он.

Он акцентировал, что заявил тогда Путину: "Ты не можешь этого сделать, Владимир".

В ночь на 13 августа во время интервью кандидата в президенты от республиканцев Трампа с американским миллиардером Маском на платформу Х началась массированная кибератака.

20 июля президент Зеленский впервые с 2021 года провел разговор с Трампом. В частности, политики договорились обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным.

Президент сообщил, что пригласил Трампа посетить Украину во время телефонного разговора 20 июля. Если американский политик хочет узнать что-то об Украине – он может приехать и "убедиться собственными глазами" или спросить главу государства, заявил он.

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