Трамп дав інтерв'ю Маску: пригадав, що радив Путіну не вторгатися в Україну

Кандидат в президенти стверджує, що "дуже добре ладнав" із Путіним

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповів про свою бесіду з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої, за його словами, він радив відмовитися від планів вторгнення в Україну. Про це він розповів у інтерв'ю американському власнику соцмережі Х Ілону Маску.

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Трамп заявив, що якби він був американським лідером – Росія не стала б розпочинати широкомасштабну війну проти України. Він звинуватив чинного президента США Джо Байдена у повномасштабному вторгненні.

Кандидат в президенти стверджує, що "дуже добре ладнав" із Путіним і російський диктатор начебто його поважав.

"Ми б говорили про Україну – це було для нього важливо, як зіниця ока. Але я йому сказав – не роби цього", – заявив він.

Він акцентував, що заявив тоді Путіну: "Ти не можеш цього зробити, Володимире".

У ніч проти 13 серпня під час інтервʼю кандидата у президенти від республіканців Трампа з американським мільярдером Маском на платформу Х почалася масована кібератака.

20 липня президент Зеленський вперше з 2021 року провів розмову із Трампом. Зокрема, політики домовились обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Президент повідомив, що запросив Трампа відвідати Україну під час телефонної розмови 20 липня. Якщо американський політик хоче дізнатися щось про Україну – він може приїхати й "переконатися на власні очі" або запитати главу держави, заявив він.

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