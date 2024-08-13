Під час інтервʼю Трампа з Маском на Х почалася масована кібератака
У ніч проти 13 серпня під час інтервʼю кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа з американським мільярдером Ілоном Маском на платформу Х почалася масована кібератака. Про це повідомив власник компанії Маск.
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"Схоже, відбувається масштабна атака DDOS. Працюємо над її усуненням", — писав Маск.
Він заявляв, що якщо проблеми будуть й надалі, то інтервʼю "продовжать з меншою кількістю живих слухачів і опублікують розмову пізніше". Однак опісля Трампу та Маску вдалося провести інтерв'ю.
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