Під час інтервʼю Трампа з Маском на Х почалася масована кібератака

Про це ще на початку трансляції почали жалітися користувачі, які не могли потрапити у прямий ефір

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

У ніч проти 13 серпня під час інтервʼю кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа з американським мільярдером Ілоном Маском на платформу Х почалася масована кібератака. Про це повідомив власник компанії Маск.

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"Схоже, відбувається масштабна атака DDOS. Працюємо над її усуненням", — писав Маск.

Він заявляв, що якщо проблеми будуть й надалі, то інтервʼю "продовжать з меншою кількістю живих слухачів і опублікують розмову пізніше". Однак опісля Трампу та Маску вдалося провести інтерв'ю.

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