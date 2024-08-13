Во время интервью Трампа с Маском на Х началась массированная кибератака
В ночь на 13 августа во время интервью кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа с американским миллиардером Илоном Маском на платформу Х началась массированная кибератака. Об этом сообщил владелец компании Маск.
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"Похоже, происходит масштабная атака DDOS. Работаем над ее устранением", – писал Маск.
Он заявлял, что если проблемы будут и дальше, то интервью "продолжат с меньшим количеством живых слушателей и опубликуют разговор позже". Однако после Трампу и Маску удалось провести интервью.
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