Во время интервью Трампа с Маском на Х началась массированная кибератака

Об этом еще в начале трансляции начали жаловаться пользователи, которые не могли попасть в прямой эфир

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

В ночь на 13 августа во время интервью кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа с американским миллиардером Илоном Маском на платформу Х началась массированная кибератака. Об этом сообщил владелец компании Маск.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Похоже, происходит масштабная атака DDOS. Работаем над ее устранением", – писал Маск.

Он заявлял, что если проблемы будут и дальше, то интервью "продолжат с меньшим количеством живых слушателей и опубликуют разговор позже". Однако после Трампу и Маску удалось провести интервью.

Читайте также: Харрис отказалась от дебатов на Fox News на условиях Трампа