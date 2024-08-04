Обмен заключенными между Западом и РФ. Трамп поздравил Путина с "прекрасным соглашением"

Трамп заявил, что "никогда ничего не платил" в соглашениях о возвращении американцев из других стран

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского диктатора Владимира Путина с "прекрасным соглашением", комментируя обмен заключенными между странами Запада и РФ 1 августа. Об этом он сказал на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).

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"Я хотел бы поздравить Путина с тем, что он заключил еще одно замечательное соглашение. Вы видели какую сделку мы заключили? Они выпустили одних из лучших убийц в мире. Приятно говорить, что мы [граждан США] их вернули, но не создает ли это плохой прецедент", – сказал Трамп.

Он добавил, что "никогда ничего не платил" в соглашениях о возвращении американцев из других стран.

2 августа Трамп в социальных сетях раскритиковал обмен, заверив, что мог бы вернуть заключенных американцев на более выгодных условиях.

Он утверждает – США "никогда не заключает выгодных соглашений ни о чем, но особенно об обмене заложниками" и подчеркнул, что среди освобожденных были "убийцы и бандиты".

"Мы освобождаем убийц, киллеров или бандитов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем выгодных соглашений ни о чем, но особенно об обмене заложниками. Наши "переговорщики" – это всегда стыд для нас!" – считает он.

1 августа состоялся самый крупный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США, Словенией, Германией и Великобританией с другой.

Американский президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили самолет с освобожденными гражданами США во время большого обмена с Россией.

Агентство Reuters отметило, что переговоры по обмену заключенными продолжались около двух лет.

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