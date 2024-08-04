Обмін ув’язненими між Заходом та РФ. Трамп привітав Путіна з "чудовою угодою"

Трамп заявив, що "ніколи нічого не платив" в угодах про повернення американців з інших країн

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп привітав російського диктатора Володимира Путіна з "чудовою угодою", коментуючи обмін ув’язненими між країнами Заходу та РФ 1 серпня. Про це він сказав на передвиборчому мітингу в Атланті (штат Джорджія).

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"Я хотів би привітати Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду. Ви бачили, яку угоду ми уклали? Вони випустили одних з найкращих убивць у світі. Приємно говорити, що ми їх [громадян США] повернули, але чи не створює це поганий прецедент", – сказав Трамп.

Він додав, що "ніколи нічого не платив" в угодах про повернення американців з інших країн.

2 серпня Трамп у соціальних мережах розкритикував обмін запевнивши, що міг би повернути ув'язнених американців на вигідніших умовах.

Він стверджує, США "ніколи не укладає вигідних угод ні про що, але особливо про обмін заручниками", та наголосив, що серед звільнених були "вбивці та бандити".

"Ми звільняємо вбивць, кілерів чи бандитів? Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод ні про що, але особливо про обмін заручниками. Наші "перемовники" – це завжди сором для нас!" – вважає він.

1 серпня відбувся найбільший із часів холодної війни обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та США, Словенією, Німеччиною й Великою Британією з іншого.

Американський президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс зустріли літак зі звільненими громадянами США під час великого обміну з Росією.

Агентство Reuters зазначило, що переговори щодо обміну ув’язненими тривали близько двох років.

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