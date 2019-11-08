Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп допускает публикацию еще одного разговора с Зеленским

Трамп допускает публикацию еще одного разговора с Зеленским - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
08.11.2019, 20:24

Вероятно, речь идет об апрельской беседе

Президент США Дональд Трамп допускает публикацию стенограммы еще одного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает Politico.

Вероятно, речь идет об апрельской беседе, когда Трамп поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах.

"У меня был второй звонок президенту, который, к слову, был перед этим (июльским, - ред.), и теперь они все (инициаторы расследования, - ред.) хотят этот. Если они хотят, я им его дам", - сказал Трамп.

По его словам, текст стенограммы он не видел, но готов его передать. По информации Politico, во время апрельского разговора Трамп поднимал тему коррупции в Украине.

Читайте также: Трамп лично зачитает стенограмму беседы с Зеленским перед народом

Напишите нам
стенограмма телефонный разговор дональд трамп Владимир Зеленский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 