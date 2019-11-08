Трамп допускает публикацию еще одного разговора с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп допускает публикацию стенограммы еще одного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает Politico.

Вероятно, речь идет об апрельской беседе, когда Трамп поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах.

"У меня был второй звонок президенту, который, к слову, был перед этим (июльским, - ред.), и теперь они все (инициаторы расследования, - ред.) хотят этот. Если они хотят, я им его дам", - сказал Трамп.

По его словам, текст стенограммы он не видел, но готов его передать. По информации Politico, во время апрельского разговора Трамп поднимал тему коррупции в Украине.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. согласился рассмотреть вопрос о расследовании дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

согласился рассмотреть вопрос о расследовании дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена. Также оба президента раскритиковали действия по поддержке Украины со стороны ЕС, в частности лидеров Франции Эмманюэля Макрона и Германии Ангелы Меркель.



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