Трамп допускает публикацию еще одного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп допускает публикацию стенограммы еще одного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал журналистам в пятницу, передает Politico.
Вероятно, речь идет об апрельской беседе, когда Трамп поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах.
"У меня был второй звонок президенту, который, к слову, был перед этим (июльским, - ред.), и теперь они все (инициаторы расследования, - ред.) хотят этот. Если они хотят, я им его дам", - сказал Трамп.
По его словам, текст стенограммы он не видел, но готов его передать. По информации Politico, во время апрельского разговора Трамп поднимал тему коррупции в Украине.
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