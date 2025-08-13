Американский президент также раскритиковал бывшего советника Джона Болтона за его колонку для The Telegraph

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что даже в случае получения Москвы и Ленинграда в рамках соглашения с Россией некоторые медиа, которых американский лидер назвал "фейковыми", написали бы, что он заключил "плохую сделку" с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом лидер Штатов написал в своей соцсети Truth Social.

В заметке Трамп также раскритиковал бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который накануне в колонке для The Telegraph написал, что еще до начала саммита на Аляске Путин "одержал большую пропагандистскую победу".

"Слишком нечестные медиа работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно плохих людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что хотя встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это такое? Мы выиграем во все", – написал Трамп.

Он заявил, что "фейковые новости работают сверхнормативно". Он также обвинил журналистов в коррупции, назвав их "больными и нечестными людьми", которые "вероятно, ненавидят нашу (США. – Ред.) страну".

"Но это не имеет значения, потому что мы выиграем во всем!" – подытожил Трамп.