Трамп: Если бы я получил Москву и Ленинград, медиа назвали бы это плохой сделкой с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что даже в случае получения Москвы и Ленинграда в рамках соглашения с Россией некоторые медиа, которых американский лидер назвал "фейковыми", написали бы, что он заключил "плохую сделку" с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом лидер Штатов написал в своей соцсети Truth Social.
В заметке Трамп также раскритиковал бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который накануне в колонке для The Telegraph написал, что еще до начала саммита на Аляске Путин "одержал большую пропагандистскую победу".
"Слишком нечестные медиа работают над моей встречей с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно плохих людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что хотя встреча происходит на американской земле, "Путин уже победил". Что это такое? Мы выиграем во все", – написал Трамп.
Он заявил, что "фейковые новости работают сверхнормативно". Он также обвинил журналистов в коррупции, назвав их "больными и нечестными людьми", которые "вероятно, ненавидят нашу (США. – Ред.) страну".
"Но это не имеет значения, потому что мы выиграем во всем!" – подытожил Трамп.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.
- 11 августа Трамп заявлял, что благодаря встрече с Путиным он "точно будет знать", можно ли достичь мирного договора в российско-украинской войне.
- Каллас утверждает, что во время встречи на Аляске Путин "хочет сфотографироваться" с Трампом и отсрочить санкции, но ЕС надеется на конкретные результаты после этих переговоров.
Комментарии (0)