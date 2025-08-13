Трамп: Якби я отримав Москву та Ленінград, фейкові медіа назвали б це поганою угодою з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що навіть у разі отримання Москви та Ленінграда в рамках угоди з Росією деякі медіа, яких американський лідер назвав "фейковими", написали б, що він уклав "погану угоду" з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це лідер Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.
У дописі Трамп також розкритикував колишнього радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, який напередодні у колонці для The Telegraph написав, що ще до початку саміту на Алясці Путін "здобув велику пропагандистську перемогу".
"Надто нечесні медіа працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді поганих людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що хоча зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це таке? Ми виграємо у все", – написав Трамп.
Він заявив, що "фейкові новини працюють наднормово". Він також звинуватив журналістів у корупції, назвавши їх "хворими та нечесними людьми", які "ймовірно, ненавидять нашу (США. – Ред.) країну".
"Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому!" – підсумував Трамп.
- 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.
- 11 серпня Трамп заявляв, що завдяки зустрічі з Путіним він "точно знатиме", чи можна досягти мирного договору у російсько-українській війні.
- Каллас стверджує, що під час зустрічі на Алясці Путін "хоче сфотографуватися" з Трампом і відтермінувати санкції, але ЄС сподівається на конкретні результати після цих переговорів.
