Трамп: Якби я отримав Москву та Ленінград, фейкові медіа назвали б це поганою угодою з Путіним

Американський президент також розкритикував колишнього радника Джона Болтона за його колонку для The Telegraph

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що навіть у разі отримання Москви та Ленінграда в рамках угоди з Росією деякі медіа, яких американський лідер назвав "фейковими", написали б, що він уклав "погану угоду" з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це лідер Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.

У дописі Трамп також розкритикував колишнього радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, який напередодні у колонці для The Telegraph написав, що ще до початку саміту на Алясці Путін "здобув велику пропагандистську перемогу".

"Надто нечесні медіа працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді поганих людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що хоча зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це таке? Ми виграємо у все", – написав Трамп.

Він заявив, що "фейкові новини працюють наднормово". Він також звинуватив журналістів у корупції, назвавши їх "хворими та нечесними людьми", які "ймовірно, ненавидять нашу (США. – Ред.) країну".

"Але це не має значення, бо ми виграємо у всьому!" – підсумував Трамп.