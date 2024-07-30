Трамп готов к дебатам с Харрис, однако оставил себе возможность отказаться

Кандидат в президенты считает, что любые прения должны состояться до начала досрочного голосования

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, "вероятно", проведет дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, однако оставил возможность для того, чтобы отказаться от них. Об этом сообщило издание The Hill.

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"Ответ – да, я, пожалуй, поучаствую в дебатах", – сказал он и заверил, что любые дебаты должны состояться до начала досрочного голосования.

Тем не менее Трамп перечислил причины, по которым он не будет участвовать в дебатах.

В частности, он указал на свое лидерство в общенациональных опросах и опросах в ключевых штатах, отметили журналисты. Он также утверждал, что общественность знает позицию обоих кандидатов по этим вопросам.

"Ответ – да, но я также могу привести аргументы в пользу того, чтобы этого не делать. Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости... Они собираются заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC", – добавил Трамп.

25 июля республиканский телеканал Fox News предложил стать площадкой для предстоящих дебатов Трампа и вице-президента Харрис.