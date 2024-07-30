Трамп готовий до дебатів з Гарріс, однак залишив собі можливість відмовитись

Кандидат у президенти вважає, що будь-які дебати повинні відбутися до початку дострокового голосування

Дональд Трамп (Фото: EPA/DAVID MAXWELL)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що, "ймовірно", проведе дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, однак залишив можливість для того, щоб відмовитися від них. Про це повідомило видання The Hill.

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"Відповідь – так, я, мабуть, візьму участь у дебатах", – сказав він та запевнив, що будь-які дебати повинні відбутися до початку дострокового голосування.

З усім тим, Трамп перерахував причини, через які він не братиме участь у дебатах.

Зокрема, він вказав на своє лідерство в загальнонаціональних опитуваннях і опитуваннях у ключових штатах, зазначили журналісти. Він також стверджував, що громадськість знає позицію обох кандидатів з цих питань.

"Відповідь – так, але я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити. Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини... Вони збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC", – додав Трамп.

25 липня республіканський телеканал Fox News запропонував стати майданчиком для майбутніх дебатів Трампа та віцепрезидентки Гарріс.