Трамп и Си Цзиньпин имели новый звонок – в частности, говорили о войне РФ против Украины
Среди тем нового звонка президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина была российско-украинская война. Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social.
"У меня только что был очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы обсудили много тем, в том числе Украину/Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты и т.д.", – написал Трамп.
Он не привел других подробностей относительно обсуждения российско-украинской войны.
В то же время в заявлении Си Цзиньпина, которое после звонка опубликовало государственное агентство Xinhua, Украина и Россия не упоминаются.
Зато один из абзацев посвящен Тайваню: Си Цзиньпин изложил Трампу "принципиальную позицию" Китая по вопросу самоуправляемого острова, подчеркнув необходимость его "возвращения" в состав КНР.
Также Трамп отметил: "Мы заключили выгодную и очень важную сделку для наших замечательных фермеров – и ситуация будет только улучшаться. Наши отношения с Китаем чрезвычайно прочны! Этот разговор стал продолжением нашей чрезвычайно успешной встречи в Южной Корее три недели назад. С тех пор обе стороны достигли значительного прогресса в соблюдении наших соглашений. Теперь мы можем сосредоточиться на общей картине".
По словам президента США, с этой целью Си Цзиньпин пригласил его в Пекин – визит должен состояться в апреле 2026 года, и Трамп согласился на него. В ответ он пригласил китайского руководителя в Штаты позже в том же году.
- После встречи в Южной Корее Трамп заявлял, что Си Цзиньпин "собирается помочь" США в мирном урегулировании и что "мы будем работать вместе в вопросе Украины".
- Накануне нового звонка состоялись переговоры Украины и США в Швейцарии по поводу мирного плана.
