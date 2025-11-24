Трамп и Си Цзиньпин имели новый звонок – в частности, говорили о войне РФ против Украины

Президент США заявил, что обсудил "много тем" с главой Китая

Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Иллюстративное фото: ROMAN PILIPEY / EPA)

Среди тем нового звонка президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина была российско-украинская война. Об этом американский политик написал в своей соцсети Truth Social.

"У меня только что был очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы обсудили много тем, в том числе Украину/Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты и т.д.", – написал Трамп.

Он не привел других подробностей относительно обсуждения российско-украинской войны.

В то же время в заявлении Си Цзиньпина, которое после звонка опубликовало государственное агентство Xinhua, Украина и Россия не упоминаются.

Зато один из абзацев посвящен Тайваню: Си Цзиньпин изложил Трампу "принципиальную позицию" Китая по вопросу самоуправляемого острова, подчеркнув необходимость его "возвращения" в состав КНР.

Также Трамп отметил: "Мы заключили выгодную и очень важную сделку для наших замечательных фермеров – и ситуация будет только улучшаться. Наши отношения с Китаем чрезвычайно прочны! Этот разговор стал продолжением нашей чрезвычайно успешной встречи в Южной Корее три недели назад. С тех пор обе стороны достигли значительного прогресса в соблюдении наших соглашений. Теперь мы можем сосредоточиться на общей картине".

По словам президента США, с этой целью Си Цзиньпин пригласил его в Пекин – визит должен состояться в апреле 2026 года, и Трамп согласился на него. В ответ он пригласил китайского руководителя в Штаты позже в том же году.

