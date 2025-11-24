Трамп та Сі Цзіньпін мали новий дзвінок – зокрема, говорили про війну РФ проти України
Серед тем нового дзвінка президента США Дональда Трампа та керівника Китаю Сі Цзіньпіна була російсько-українська війна. Про це американський політик написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Я щойно мав дуже хорошу телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми обговорили багато тем, зокрема Україну/Росію, фентаніл, сою та інші сільськогосподарські продукти тощо", – написав Трамп.
Він не навів інших подробиць щодо обговорення російсько-української війни.
Водночас у заяві Сі Цзіньпіна, яку після дзвінка опублікувала державна агенція Xinhua, Україна та Росія не згадуються.
Натомість один з абзаців присвячено Тайваню: Сі Цзіньпін виклав Трампу "принципову позицію" Китаю щодо питання самоврядного острова, наголосивши на необхідності його "повернення" до складу КНР.
Також Трамп зазначив: "Ми уклали вигідну і дуже важливу угоду для наших чудових фермерів – і ситуація буде тільки поліпшуватися. Наші відносини з Китаєм надзвичайно міцні! Ця розмова стала продовженням нашої надзвичайно успішної зустрічі в Південній Кореї три тижні тому. З того часу обидві сторони досягли значного прогресу в дотриманні наших угод. Тепер ми можемо зосередитися на загальній картині".
За словами президента США, з цією метою Сі Цзіньпін запросив його до Пекіна – візит має відбутися у квітні 2026 року, й Трамп погодився на нього. Натомість він запросив китайського керівника до Штатів пізніше того ж року.
- Після зустрічі у Південній Кореї Трамп заявляв, що Сі Цзіньпін "збирається допомогти" США у мирному врегулюванні й що "ми працюватимемо разом у питанні України".
- Напередодні нового дзвінка відбулись переговори України та США у Швейцарії щодо мирного плану.
