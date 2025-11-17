Вперше в історії: Тайвань розповсюджує посібник з безпеки на тлі загрози з боку Китаю

Військовий Китаю (Фото: EPA / RITCHIE B. TONGO)

Тайвань починає розповсюдження мільйонів примірників оновленого посібника з цивільного захисту серед усіх домогосподарств на острові, повідомляє Reuters.

Це безпрецедентна ініціатива покликана підготувати населення до можливих надзвичайних ситуацій, включно з потенційною атакою Китаю.

Посібник, представлений у вересні, вперше містить інструкції на випадок зустрічі з ворожими військовими та наголошує, що будь-які заяви про капітуляцію Тайваню слід вважати фейком. У ньому також подано поради щодо пошуку бомбосховищ та підготовки аварійних комплектів.

"Цей буклет демонструє нашу рішучість захищати себе. Ми хочемо, щоб усі розуміли: будь-які агресивні дії з боку Китаю матимуть величезну ціну, адже тайванці готові захищати один одного", – заявив заступник генерального секретаря Ради національної безпеки Тайваню Лін Фей-фан.

Розповсюдження посібників стартує цього тижня та охопить понад 9,8 млн поштових скриньок. Незабаром також будуть видані примірники англійською та іншими мовами. Після цього уряд планує проводити кампанії з підготовки персональних аварійних комплектів для населення.

Китай вважає Тайвань своєю територією і не виключає застосування сили для контролю над островом. Уряд Тайваню заперечує ці претензії, наголошуючи, що лише тайванці можуть визначати своє майбутнє.

Посібник описує можливі сценарії загроз, від саботажу підводних кабелів і кібератак до перевірок тайванських суден "ворожою державою" та повномасштабного вторгнення. Тайвань вже стикається з гібридною війною з боку Китаю, включно з кібератаками, дезінформацією та військовими провокаціями поблизу острова.