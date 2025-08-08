У Тайвані зафіксували майже 60 літаків і 10 кораблів Китаю поблизу острова

У Міноборони Тайваню заявили про активність китайської армії біля острова

Навчання флоту Тайваню (Фото: EPA)

Зранку 8 серпня Тайвань зафіксував біля острова 57 літаків, шість суден та чотири кораблі військово-морських сил і берегової охорони Китаю. Про це повідомляє Міноборони Тайваню в соцмережі X.

У відомстві зазначили, що 38 китайських повітряних суден, серед яких винищувачі, бомбардувальники, літаки підтримки та безпілотники, перетнули серединну лінію Тайванської протоки.

Повітряні засоби увійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зон протиповітряної оборони Тайваню, наблизившись до острова з усіх боків.

У Міноборони Тайваню додали, що порушення китайськими військовими повітряного простору чи входження у прилеглі до острова морські райони не було.