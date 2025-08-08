У Тайвані зафіксували майже 60 літаків і 10 кораблів Китаю поблизу острова
Зранку 8 серпня Тайвань зафіксував біля острова 57 літаків, шість суден та чотири кораблі військово-морських сил і берегової охорони Китаю. Про це повідомляє Міноборони Тайваню в соцмережі X.
У відомстві зазначили, що 38 китайських повітряних суден, серед яких винищувачі, бомбардувальники, літаки підтримки та безпілотники, перетнули серединну лінію Тайванської протоки.
Повітряні засоби увійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зон протиповітряної оборони Тайваню, наблизившись до острова з усіх боків.
У Міноборони Тайваню додали, що порушення китайськими військовими повітряного простору чи входження у прилеглі до острова морські райони не було.
- У березні Китай влаштував військові навчання біля Тайваню і назвав їх "покаранням за сепаратизм". Такі дії Пекін проводить регулярно.
- 26 травня FT писала, що Китай посилив свою здатність до потенційного нападу на Тайвань завдяки пришвидшенню повітряних операцій, новим артилерійським системам і більш боєздатним десантним підрозділам.
- 23 червня Китай звинуватив президента Тайваню Лая Цінде у "єресі", ворожості та провокаціях після промови про суверенітет острова.
