В Тайване зафиксировали почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова
Утром 8 августа Тайвань зафиксировал возле острова 57 самолетов, шесть судов и четыре корабля военно-морских сил и береговой охраны Китая. Об этом сообщает Минобороны Тайваня в соцсети X.
В ведомстве отметили, что 38 китайских воздушных судов, среди которых истребители, бомбардировщики, самолеты поддержки и беспилотники, пересекли срединную линию Тайваньского пролива.
Воздушные средства вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны противовоздушной обороны Тайваня, приблизившись к острову со всех сторон.
В Минобороны Тайваня добавили, что нарушения китайскими военными воздушного пространства или вхождения в прилегающие к острову морские районы не было.
- В марте Китай устроил военные учения возле Тайваня и назвал их "наказанием за сепаратизм". Такие действия Пекин проводит регулярно.
- 26 мая FT писала, что Китай усилил свою способность к потенциальному нападению на Тайвань благодаря ускорению воздушных операций, новым артиллерийским системам и более боеспособным десантным подразделениям.
- 23 июня Китай обвинил президента Тайваня Лая Циндае в "ереси", враждебности и провокациях после речи о суверенитете острова.
