В Тайване зафиксировали почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова

В Минобороны Тайваня заявили об активности китайской армии возле острова

Учения флота Тайваня (Фото: EPA)

Утром 8 августа Тайвань зафиксировал возле острова 57 самолетов, шесть судов и четыре корабля военно-морских сил и береговой охраны Китая. Об этом сообщает Минобороны Тайваня в соцсети X.

В ведомстве отметили, что 38 китайских воздушных судов, среди которых истребители, бомбардировщики, самолеты поддержки и беспилотники, пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Воздушные средства вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны противовоздушной обороны Тайваня, приблизившись к острову со всех сторон.

В Минобороны Тайваня добавили, что нарушения китайскими военными воздушного пространства или вхождения в прилегающие к острову морские районы не было.