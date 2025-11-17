Впервые в истории: Тайвань распространяет руководство по безопасности из-за угрозы Китая
Тайвань начинает распространение миллионов экземпляров обновленного пособия по гражданской защите среди всех домохозяйств на острове, сообщает Reuters.
Это беспрецедентная инициатива призвана подготовить население к возможным чрезвычайным ситуациям, включая потенциальную атаку Китая.
Руководство, представленное в сентябре, впервые содержит инструкции на случай встречи с вражескими военными и отмечает, что любые заявления о капитуляции Тайваня следует считать фейком. В нем также даны советы по поиску бомбоубежищ и подготовке аварийных комплектов.
"Этот буклет демонстрирует нашу решимость защищать себя. Мы хотим, чтобы все понимали: любые агрессивные действия со стороны Китая будут иметь огромную цену, ведь тайваньцы готовы защищать друг друга", – заявил заместитель генерального секретаря Совета национальной безопасности Тайваня Лин Фей-фан.
Распространение пособий стартует на этой неделе и охватит более 9,8 млн почтовых ящиков. Вскоре также будут изданы экземпляры на английском и других языках. После этого правительство планирует проводить кампании по подготовке персональных аварийных комплектов для населения.
Китай считает Тайвань своей территорией и не исключает применения силы для контроля над островом. Правительство Тайваня отрицает эти претензии, подчеркивая, что только тайваньцы могут определять свое будущее.
Руководство описывает возможные сценарии угроз, от саботажа подводных кабелей и кибератак до проверок тайваньских судов "враждебным государством" и полномасштабного вторжения. Тайвань уже сталкивается с гибридной войной со стороны Китая, включая кибератаки, дезинформацию и военные провокации вблизи острова.
- 10 марта Китай заявил, что желает "мирного воссоединения" с Тайванем и готов приложить к этому все усилия.
- 17 марта Китай устроил военные учения возле Тайваня и назвал их "наказанием за сепаратизм".
- 26 мая сообщалось, что Китай усилил свою способность к потенциальному нападению на Тайвань благодаря ускорению воздушных операций, новым артиллерийским системам и более боеспособным десантным подразделениям.
- 8 августа Тайвань зафиксировал возле острова 57 самолетов, шесть судов и четыре корабля военно-морских сил и береговой охраны Китая.
- 7 ноября стало известно, что первые два разведывательно-ударных дрона MQ-9B SkyGuardian, произведенные американской компанией General Atomics, могут прибыть в Тайвань в третьем квартале 2026 года.
