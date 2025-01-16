Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

Дональд Трамп и Сильвестр Сталлоне (Фото: ЕРА)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта, своими специальными посланниками в Голливуде. Об этом он объявил на странице в своей соцсети Truth Social, передает Fox News.

"Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в прекрасном, но очень неспокойном месте, Голливуде, штат Калифорния", – написал он.

По словам Трампа, цель его посланников – вернуть Голливуд, который за последние четыре года "потерял много клиентов из-за зарубежных стран", и сделать его "больше, лучше и сильнее, чем когда-либо".

Трамп отметил, что трио будет его "глазами и ушами" и он будет прислушиваться к их предложениям.

"Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда", – заявил Трамп.

78-летний Сталлоне назвал Трампа "вторым Джорджем Вашингтоном" и "мифическим персонажем" во время выступления на гала-вечере Института политики "Америка прежде всего" в ноябре 2024 года.

69-летний Гибсон также поддержал Трампа на выборах в прошлом году и набросился на его соперницу – вице-президента Камалу Харрис

86-летний Войт считается давним сторонником Трампа. Однажды он назвал его "величайшим президентом со времен Авраама Линкольна".

Мел Гибсон и Джон Войт