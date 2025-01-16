Трамп призначив Сталлоне, Гібсона та Войта посланцями у Голлівуді

Дональд Трамп та Сільвестр Сталлоне (Фото: ЕРА)

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив Сільвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта, своїми спеціальними посланцями у Голлівуді. Про це він оголосив на сторінці у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Fox News.

"Для мене велика честь оголосити Джона Войта, Мела Гібсона та Сільвестра Сталлоне спеціальними послами у чудовому, але дуже неспокійному місці, Голлівуді, штат Каліфорнія", – написав він.

За словами Трампа, мета його посланців – повернути Голлівуд, який за останні чотири роки "втратив багато клієнтів через закордонні країни", і зробити його "більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли".

Трамп зазначив, що тріо буде його "очима та вухами", він дослухатиметься до їхніх пропозицій.

"Це знову буде, як і самі Сполучені Штати Америки, Золоте століття Голлівуду", – заявив Трамп.

78-річний Сталлоне назвав Трампа "другим Джорджем Вашингтоном" та "міфічним персонажем" під час виступу на гала-вечорі Інституту політики "Америка насамперед" у листопаді 2024 року.

69-річний Гібсон також підтримав Трампа на виборах минулого року і накинувся на його суперницю – віцепрезидентку Камалу Гарріс

86-річний Войт вважається давнім прихильником Трампа. Якось він назвав його "найбільшим президентом з часів Авраама Лінкольна".

Мел Гібсон та Джон Войт