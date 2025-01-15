Майбутній держсекретар США підтримує закон, що забороняє Трампу вивести країну з НАТО

Рубіо зазначив, що Трамп уже номінував посла в НАТО, що, на його думку, є свідченням серйозного ставлення нового президента до Альянсу

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду держсекретаря США, висловився на підтримку закону, який він допоміг розробити: документ забороняє США виходити з НАТО без затвердження Конгресу, передає CNN.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У відповідь на запитання сенаторки Джин Шахін із Демократичної партії, чи дотримуватиметься він закону, якщо Трамп спробує вийти з НАТО, Рубіо наголосив: "Я є співавтором цього закону, тому важко сказати, що я не підтримую те, що сам допоміг створити. Я переконаний, що Конгрес має відігравати ключову роль у цьому питанні".

Рубіо також зазначив, що Трамп уже висунув кандидата на посаду посла в НАТО, що, на його думку, є свідченням серйозного ставлення нового президента до Альянсу.

Крім того, він висловив підтримку НАТО загалом, акцентуючи на необхідності того, щоб країни-члени збільшували витрати на оборону.

У 2023 році Рубіо разом із сенатором Тімом Кейном розробили законопроєкт, який вимагає, щоб будь-яке рішення президента про вихід з НАТО отримало схвалення двох третин сенаторів або було затверджене Конгресом окремим актом.