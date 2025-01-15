Будущий госсекретарь США поддерживает закон, запрещающий Трампу вывести страну из НАТО

Рубио отметил, что Трамп уже номинировал посла в НАТО, что, по его мнению, является свидетельством серьезного отношения нового президента к Альянсу

Марко Рубио (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Марко Рубио, избранный Дональдом Трампом на должность госсекретаря США, высказался в поддержку закона, который помог разработать: документ запрещает США выходить из НАТО без утверждения Конгресса, передает CNN.

В ответ на вопрос сенатора Джин Шахин из Демократической партии, будет ли он придерживаться закона, если Трамп попытается выйти из НАТО, Рубио подчеркнул: "Я являюсь соавтором этого закона, поэтому трудно сказать, что я не поддерживаю то, что сам помог создать. Я убежден, что Конгресс должен играть ключевую роль в этом вопросе".

Рубио также отметил, что Трамп уже выдвинул кандидата на должность посла в НАТО, что, по его мнению, является свидетельством серьезного отношения нового президента к Альянсу.

Кроме того, он выразил поддержку НАТО в целом, акцентируя на необходимости того, чтобы страны-члены увеличивали расходы на оборону.

В 2023 году Рубио вместе с сенатором Тимом Кейном разработали законопроект, требующий, чтобы любое решение президента о выходе из НАТО получило одобрение двух третей сенаторов или было утверждено Конгрессом отдельным актом.