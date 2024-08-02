Трамп не видит необходимости в дебатах с Харрис. Говорит, что и так лидирует в опросах
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости проводить дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, поскольку и так "лидирует в опросах". Его цитирует The Hill.
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Трамп заявил, что считает Харрис лучше пока действующего американского лидера Джо Байдена, но думает, что "в конце концов она будет хуже его".
45-й президент США напомнил, что именно демократы предложили провести июньские теледебаты на CNN, однако затем Байден снялся с гонки.
"Сейчас я говорю, зачем мне проводить дебаты? Я лидирую в опросах. И ее все знают, и меня все знают", – высказался Трамп.
- 21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.
- 23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.
- 1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственного кандидата на пост президента США. Оно продлится до понедельника, 5 августа.
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