Трамп не видит необходимости в дебатах с Харрис. Говорит, что и так лидирует в опросах

45-й президент США считает, что дебаты не являются необходимостью, поскольку "и Харрис все знают, и меня"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DIEU-NIALO CHERY)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости проводить дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, поскольку и так "лидирует в опросах". Его цитирует The Hill.

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Трамп заявил, что считает Харрис лучше пока действующего американского лидера Джо Байдена, но думает, что "в конце концов она будет хуже его".

45-й президент США напомнил, что именно демократы предложили провести июньские теледебаты на CNN, однако затем Байден снялся с гонки.

"Сейчас я говорю, зачем мне проводить дебаты? Я лидирую в опросах. И ее все знают, и меня все знают", – высказался Трамп.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

23 июля Associated Press писало, что Харрис за сутки собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

1 августа члены Демократической партии начали онлайн-голосование за Харрис как единственного кандидата на пост президента США. Оно продлится до понедельника, 5 августа.

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