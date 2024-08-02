Трамп не бачить необхідності у дебатах із Гарріс. Каже, що і так лідирує в опитуваннях

45-й президент США вважає, що дебати не є необхідністю, оскільки "і Гарріс всі знають, і мене"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/DIEU-NIALO CHERY)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не бачить необхідності проводити дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, оскільки й так "лідирує в опитуваннях". Його цитує The Hill.

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Трамп заявив, що вважає Гарріс кращою за поки що чинного американського лідера Джо Байдена, але думає, що "зрештою вона буде гіршою за нього".

45-й президент США нагадав, що саме демократи запропонували провести червневі теледебати на CNN, однак потім Байден знявся з перегонів.

"Зараз я кажу, навіщо мені проводити дебати? Я лідирую в опитуваннях. І її всі знають, і мене всі знають", – висловився Трамп.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

1 серпня члени Демократичної партії розпочали онлайн-голосування за Гарріс як за єдину кандидатку на посаду президента США. Воно триватиме до понеділка, 5 серпня.

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