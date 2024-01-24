Трамп олицетворяет неопределенность, мы не знаем, что он будет делать — премьер Канады
Дональд Трамп и Джастин Трюдо (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство готовится к возможному возвращению 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом он сообщил на выездном заседании кабинета министров, цитирует его ABC.

По его словам, Трамп "олицетворяет собой неопределенность". 

"Мы не знаем точно, что он собирается делать", — сказал Трюдо.

Он отметил, что Канаде удавалось управлять отношениями с Трампом, показывая, что Оттава и Вашингтон могут обеспечить совместный экономический рост. 

"Мы преодолели трудности, поставленные администрацией Трампа семь лет назад, в течение четырех лет, когда мы доказали тот факт, что Канада и США добиваются лучших результатов, когда мы делаем это вместе", — подчеркнул глава канадского правительства.

  • После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов в результате праймериз республиканцев Нью-Гэмпшире.
  • Ранее он одержал победу в штате Айова. 
  • Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

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