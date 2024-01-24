Трамп уособлює невизначеність, ми не знаємо, що він робитиме — прем'єр Канади

Трюдо заявив, що уряд Канади готується до можливого повернення Трампа до Білого дому

Дональд Трамп та Джастін Трюдо (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його уряд готується до можливого повернення 45-го президента США Дональда Трампа до Білого дому. Про це він повідомив на виїзному засіданні кабінету міністрів, цитує його ABC.

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За його словами, Трамп "уособлює невизначеність".

"Ми не знаємо точно, що він збирається робити", — сказав Трюдо.

Він зазначив, що Канаді вдавалося керувати стосунками з Трампом, показуючи, що Оттава та Вашингтон можуть забезпечити спільне економічне зростання.

"Ми подолали труднощі, поставлені адміністрацією Трампа сім років тому, протягом чотирьох років, коли ми довели той факт, що Канада та США досягають кращих результатів, коли ми робимо це разом", – наголосив глава канадського уряду.

Після підрахунку понад 50% голосів Трамп лідирує з 54,4% голосів у результаті праймериз республіканців у Нью-Гемпширі.

Раніше він здобув перемогу у штаті Айова.

Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "відмінно знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського.

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