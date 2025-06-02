Трамп открыт к встрече с Зеленским и Путиным в Турции

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов принять участие в трехсторонней встрече в Турции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт, передает американское издание Barron`s.

"Президент [Трамп] сказал, что он открыт до этой [трехсторонней встречи], если до этого дойдет, но он хочет, чтобы обе эти лидеры и обе стороны сели за стол переговоров вместе", – рассказала чиновница.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, реагируя на второй раунд в Стамбуле, заявил, что желает организовать встречу Зеленского и Путина и привлечь к ней Трампа.