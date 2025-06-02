Эрдоган о переговорах в Стамбуле: Это была отличная встреча

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресслужба президента Туреччини)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает второй раунд переговоров России и Украины удачным и надеется на организацию встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции. Об этом сообщает турецкая служба CNN.

Эрдоган сделал заявление после заседания Кабинета министров Турции.

"Сегодня в Стамбуле состоялась встреча российской и украинской делегаций под председательством Хакана Бэя. Это была действительно отличная встреча", – сказал он.

Об успехе переговоров, по его мнению, свидетельствует договоренность об обмене пленными и телами погибших военных.

"Если раньше был обмен 1000 пленных, то в этот раз количество превысило 1000. Также обсуждались вопросы о возвращении тел как с российской, так и с украинской стороны. Эти цифры действительно огромны", – сказал он.

Президент Турции заявил о желании организовать встречу Зеленского и Путина и привлечь к ней президента США Дональда Трампа.

"Мое самое большое желание – собрать вместе Путина и господина Зеленского в Стамбуле или Анкаре. На самом деле я хотел бы объединиться с господином Трампом, если он согласится. Мы сделаем шаги в этом направлении после последней встречи", – сказал он.

Эрдоган добавил, что во время встречи с украинской делегацией во главе с Зеленским в Анкаре 15 мая Турция подтвердила "принципиальную политику завершения российско-украинской войны справедливым миром".