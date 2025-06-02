Ердоган про переговори у Стамбулі: Це була чудова зустріч

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: пресслужба президента Туреччини)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає другий раунд переговорів Росії та України вдалим та сподівається організувати зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна в Туреччині. Про це повідомляє турецька служба CNN.

Ердоган зробив заяву після засідання Кабінету міністрів Туреччини.

"Сьогодні у Стамбулі відбулася зустріч російської й української делегацій під головуванням Хакана Бея. Це була справді чудова зустріч", – сказав він.

Про успіх переговорів, на його думку, свідчить домовленість про обмін полоненими та тілами загиблих військових.

"Якщо раніше був обмін 1000 полонених, то цього разу кількість перевищила 1000. Також обговорювалися питання про повернення тіл як з російської, так і з української сторони. Ці цифри справді величезні", – сказав він.

Президент Туреччини заявив про бажання організувати зустріч Зеленського і Путіна та залучити до неї президента США Дональда Трампа.

"Моє найбільше бажання – зібрати разом Путіна і пана Зеленського в Стамбулі чи Анкарі. Насправді я хотів би об'єднатися з паном Трампом, якщо він погодиться. Ми зробимо кроки в цьому напрямку після останньої зустрічі", – сказав він.

Ердоган додав, що під час зустрічі з українською делегацією на чолі із Зеленським в Анкарі 15 травня Туреччина підтвердила "принципову політику завершення російсько-української війни справедливим миром".