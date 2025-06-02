Трамп відкритий до зустрічі з Зеленським та Путіним у Туреччині

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий взяти участь у тристоронній зустрічі в Туреччині зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає американське видання Barron`s.

"Президент [Трамп] сказав, що він відкритий до цього [тристоронньої зустрічі], якщо до цього дійде, але він хоче, щоб обидва ці лідери та обидві сторони сіли за стіл переговорів разом", – розповіла чиновниця.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, реагуючи на другий раунд у Стамбулі, заявив, що бажає організувати зустріч Зеленського і Путіна та залучити до неї Трампа.