Трамп ответил Байдену на слова о "мусоре": Он и Харрис не пригодны быть президентами США
45-й президент США Дональд Трамп ответил лидеру США Джо Байдену на то, что тот назвал "мусором" риторику его сторонника. Лидер республиканцев заявил, что ни Байден, ни Камала Гаррис непригодны быть президентами США.
"Вы не можете управлять Америкой, если не любите американский народ. Камала Гаррис и Джо Байден показали, что они оба непригодны быть президентом Соединенных Штатов", – написал Трамп в соцсети.
Он заявил, что проводит кампанию "положительных решений для спасения США", в то время как Гаррис проводит "кампанию ненависти". По словам Трампа, его конкурентка на выборах президента минувшую неделю сравнивала оппонентов с "самыми злобными массовыми убийцами в истории".
Также лидер республиканцев отметил, что гордится тем, что возглавляет самую большую и важнейшую политическую коалицию в истории США. По словам Трампа, он хочет быть "президентом всех людей".
"Мы приветствуем историческое количество латиноамериканцев, афроамериканцев, азиатских американцев и граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания", – написал он.
- 27 октября сторонник Трампа отказался называть Путина врагом и назвал его вместо этого "соперником" и "конкурентом".
- 30 октября Байден назвал "мусором" грубые заявления комика Тони Хинчклиффа по Пуэрто-Рико, который является сторонником Трампа.
- В тот же день Камала Гаррис призвала избирателей покинуть Трампа в прошлом. Она выступила перед ними в историческом месте. Перед этим заявила, что он непригоден быть президентом и предложила пройти тест на IQ.