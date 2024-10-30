Трамп відповів Байдену на слова про "сміття": Він та Гарріс непридатні бути президентами США

Дональд Трамп (Фото: EPA)

45-й президент США Дональд Трамп відповів лідеру США Джо Байдену на те, що той назвав "сміттям" риторику його прибічника. Лідер республіканців заявив, що ані Байден, ані Камала Гарріс непридатні бути президентами США.

Прибічник Трампа комік Тоні Хінчкліфф напередодні назвав Пуерто-Рико "плаваючим островом сміття" і пожартував, що латиноамериканці "обожнюють робити дітей". Байден на це відповів, що "сміттям" є виключно заяви самого Хінчкліффа.

Трамп відреагував.

"Ви не можете керувати Америкою, якщо не любите американський народ. Камала Гарріс і Джо Байден показали, що вони обидва непридатні бути президентом Сполучених Штатів", – написав він у соцмережі.

Політик заявив, що проводить кампанію "позитивних рішень для порятунку США" в той час, як Гарріс проводить "кампанію ненависті". За словами Трампа, його конкурентка на виборах президента минулий тиждень порівнювала опонентів з "найзліснішими масовими вбивцями в історії".

Також лідер республіканців зазначив, що пишається тим, що очолює найбільшу та найважливішу політичну коаліцію в історії США. За словами Трампа, він хоче бути "президентом усіх людей".

"Ми вітаємо історичну кількість латиноамериканців, афроамериканців, азійських американців і громадян будь-якої раси, релігії, кольору шкіри та віросповідання", – написав він.