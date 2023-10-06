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Трамп поддержал кандидатуру Джима Джордана на спикера Палаты: как он голосовал по Украине

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 11:52
Трамп поддержал кандидатуру Джима Джордана на спикера Палаты: как он голосовал по Украине - Фото
Джим Джордан (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуту конгрессмена от штата Огайо Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей. Об этом он написал в своей социальной сети Trurh Social, передает Politico.

По его словам, Джордан будет "великим спикером" Палаты представителей. 

"Я его полностью и полностью поддерживаю!" — написал Трамп.  

Джордан — ультраправый и консервативный республиканец, а также близкий союзник Трампа. 

Инициатива Republicans for Ukraine, которая продвигает поддержку Украины среди избирателей Республиканской партии, поставила Джордану наиболее низкую оценку (F). 

Он голосовал против дополнительных ассигнований Украине на 2022 год и против дополнительной помощи на 2023 год. 

Также конгрессмен поддерживал поправки, которые запрещают любую военную помощь Украине и отменяют действие закона о ленд-лизе. 

  • 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
  • Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
  • Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

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Дмитрий Гриниченко
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