Трамп после ссоры с Маском считает, что у них все хорошо – Politico
Президент США Дональд Трамп не считает, что между ним и миллиардером Илоном Маском произошло нечто экстраординарное. Он заявил, что "все хорошо" и "рейтинги зашкаливают". Об этом сообщает Politico.
Медиа позвонило по телефону Трампу, чтобы узнать его мнение по поводу ссоры с Маском, которая произошла накануне в соцсетях. Во время этого конфликта президент и его помощник обменялись резкими словами и угрозами принять экономические и политические меры друг против друга.
"О, все хорошо. Все идет очень хорошо, никогда не было так хорошо", – сказал Трамп Politico.
Далее он похвастался своими рейтингами среди американцев.
"Цифры зашкаливают, это самые высокие рейтинги, которые я когда-либо видел, и я должен идти", – заключил он.
По данным издания, на пятницу 6 июня запланирован телефонный разговор помощников Трампа с Маском, во время которого они попытаются уладить ситуацию.
- 5 июня конфликт между Трампом и Маском вышел в публичную плоскость и перерос в обмен оскорблениями. В итоге президент США назвал миллиардера безумным, а тот в ответ обвинил Трампа во лжи.
- Также Маск обвинил Трампа в причастности к делу финансиста Джеффри Эпштайна, обвиняемого в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними.
- Впоследствии Трамп пообещал прекратить государственные субсидии и контракты компаниям Маска, в частности SpaceX. В ответ Маск пообещал отозвать все космические корабли SpaceX Crew Dragon.