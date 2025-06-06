Трамп после ссоры с Маском считает, что у них все хорошо – Politico

Дональд Трамп и Илон Маск (Фото: FRANCIS CHUNG/EPA)

Президент США Дональд Трамп не считает, что между ним и миллиардером Илоном Маском произошло нечто экстраординарное. Он заявил, что "все хорошо" и "рейтинги зашкаливают". Об этом сообщает Politico.

Медиа позвонило по телефону Трампу, чтобы узнать его мнение по поводу ссоры с Маском, которая произошла накануне в соцсетях. Во время этого конфликта президент и его помощник обменялись резкими словами и угрозами принять экономические и политические меры друг против друга.

"О, все хорошо. Все идет очень хорошо, никогда не было так хорошо", – сказал Трамп Politico.

Далее он похвастался своими рейтингами среди американцев.

"Цифры зашкаливают, это самые высокие рейтинги, которые я когда-либо видел, и я должен идти", – заключил он.

По данным издания, на пятницу 6 июня запланирован телефонный разговор помощников Трампа с Маском, во время которого они попытаются уладить ситуацию.