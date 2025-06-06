Трамп після сварки з Маском вважає, що у них все добре – Politico
Президент США Дональд Трамп не вважає, що між ним та мільярдером Ілоном Маском відбулося щось екстраординарне. Він заявив, що "все добре" і "рейтинги зашкалюють". Про це повідомляє Politico.
Медіа зателефонувало Трампу, щоб дізнатися його думку с приводу сварки з Маском, яка сталася напередодні в соцмережах. Під час цього конфлікту президент та його помічник обмінялися різкими словами та погрозами вжити економічні та політичні заходи один проти одного.
"О, все гаразд. Усе йде дуже добре, ніколи не було так добре", – сказав Трамп Politico.
Далі він похизувався своїми рейтингами серед американців.
"Цифри зашкалюють, це найвищі рейтинги, які я коли-небудь бачив, і я маю йти", – завершив розмову він.
За даними видання, на п’ятницю, 6 червня, заплановано телефонну розмову помічників Трампа з Маском, під час якої вони спробують владнати ситуацію.
- 5 червня конфлікт між Трампом і Маском вийшов у публічну площину й переріс в обмін образами. У підсумку президент США назвав мільярдера божевільним, а той у відповідь звинуватив Трампа у брехні.
- Також Маск звинуватив Трампа у причетності до справи фінансиста Джеффрі Епштайна, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами та зв'язках з неповнолітніми.
- Згодом Трамп пообіцяв припинити державні субсидії та контракти компаніям Маска, зокрема SpaceX. У відповідь Маск пообіцяв відкликати всі космічні кораблі SpaceX Crew Dragon.