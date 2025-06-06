Трамп після сварки з Маском вважає, що у них все добре – Politico

Дональд Трамп та Ілон Маск (Фото: FRANCIS CHUNG/EPA)

Президент США Дональд Трамп не вважає, що між ним та мільярдером Ілоном Маском відбулося щось екстраординарне. Він заявив, що "все добре" і "рейтинги зашкалюють". Про це повідомляє Politico.

Медіа зателефонувало Трампу, щоб дізнатися його думку с приводу сварки з Маском, яка сталася напередодні в соцмережах. Під час цього конфлікту президент та його помічник обмінялися різкими словами та погрозами вжити економічні та політичні заходи один проти одного.

"О, все гаразд. Усе йде дуже добре, ніколи не було так добре", – сказав Трамп Politico.

Далі він похизувався своїми рейтингами серед американців.

"Цифри зашкалюють, це найвищі рейтинги, які я коли-небудь бачив, і я маю йти", – завершив розмову він.

За даними видання, на п’ятницю, 6 червня, заплановано телефонну розмову помічників Трампа з Маском, під час якої вони спробують владнати ситуацію.